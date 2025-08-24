¡ÖËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¥É¥ó°ú¤¡×½÷À¥¢¥Ê¶Ú¹üÎ´¡¹à¾×·âá¥Ü¥Ç¥£¡¢´é¤È¤Á¤°¤Ï¤°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¡Öí÷¤·¤¤ÏÓ¤Ã¤×¤·¡×¡Ö¼é¤é¤ì¤¿¤¤¾Ð¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡Ö#²ÚÔú¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëÆó¤ÎÏÓ¡×¤È¼«µÔ¤¹¤ëà¶Ú¹üÎ´¡¹á¤ÊÆùÂÎÈþ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¶ÐÌ³¡£ËèÅÙ¤Î»ö¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëÆó¤ÎÏÓ¡£160¥»¥ó¥Á42¥¥í¤È¸À¤¨¤ÐÁé¤»¤ÎÉôÎà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¾®ÂÀ¤ê¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÎÏÓ¡£Â»¤·¤Æ¤ë¤ï¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²«¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÍÄÍµ®µ×»Ò¡£
¡¡¥¿¥°ÉÕ¤±¤Ç¡Ö#¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤½÷»ÒÎÏ¡¡#²ÚÔú¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¶á±Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öµ®µ×»Ò¤µ¤Þ¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¤¤¾Ð¡×¡Öí÷¤·¤¤ÏÓ¤Ã¤×¤·¡£¤±¤É²ÄÎù¤ÊÍÆ»Ñ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤äÃÃ¤¨¤¿ÏÓ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¸½ºß¤Ï¡ÖK-mix HEADLINE NEWS¡×(ÀÅ²¬¥¨¥Õ¥¨¥àÊüÁ÷)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö·½»°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎHP¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµ»¤Ï¶õ¼ê¤Ç¡Ö´¤5Ëç³ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£