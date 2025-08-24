歌手の和田アキ子（75）が24日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に出演。日本マクドナルドが8月29日から開始を予定してたハッピーセットのキャンペーンについて「関連施策見直しの一環」のため実施を見送ると発表したことについて言及した。

同社は公式サイトで「当社はハッピーセット関連施策見直しの一環として、8月29日(金)開始を予定しておりましたハッピーセットのキャンペーンの実施を見送ります」と報告。ワンピースカードゲームの配布を予定していたが、取りやめることを発表した。

期間中のハッピーセットの購入者には、過去のキャンペーンで配布されていたおもちゃ等を提供するとした。

ハッピーセットに関してはこれまでにも転売目的の大量購入や、おもちゃだけを取って食品を廃棄するなどの問題が相次いでいた。

和田は過去のキャンペーンで配布されていたおもちゃ等が提供されることについて「それでも十分うれしいけどね」とコメント。「だってせっかくサービスっていうか、心づけでやってくれてることを、うちらが踏みにじっちゃだめだもんね」と続け、「感謝してやらないと」と力を込めた。