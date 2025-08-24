谷本将志容疑者（35）は「事件当日も神戸市中央区内のホテルを宿泊予約」実際は新神戸駅で新幹線に乗り東京方面へ

神戸市中心部のマンションで住人の女性（２４）が刃物で刺され死亡した事件。殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（３５）が、事件発生の数日前から、現場と同じ神戸市中央区にあるホテルに宿泊し、発生当日も宿泊予約をしていたことがわかりました。



実際は当日に、新神戸駅から新幹線で東京方面に向かったことが判明していて、警察は事件発生前後の容疑者の足取りを詳しく調べています。





▽容疑者は殺意を否認東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（３５）は、８月２０日午後７時半ごろ、神戸市中央区磯辺通のマンションのエレベーター内で、このマンションに住む会社員の女性（２４）に対し、殺意を持って胸などをナイフで数回刺し、殺害した疑いが持たれています。谷本容疑者は「殺意を持っていたかはわかりませんが、ナイフで腹部のあたりを１回か２回くらい刺したことに間違いありません」と、容疑を一部否認しています。▽事件発生の数日前に神戸に入り…中央区内の現場近くのホテルで宿泊発生当日も予約はしていたが宿泊せず東京都内の勤務先によると、谷本容疑者は今月１７日から２１日まで休暇をとっていました。捜査関係者によると、谷本容疑者は事件発生の数日前に神戸に入り、神戸市中央区内にある現場近くのホテルに宿泊していたということです。事件が起きた２０日も、そのホテルで宿泊する予約を取っていましたが、実際には宿泊しなかったということです。谷本容疑者は２０日午後７時半ごろに現場マンションで女性を刺した後、その日の午後８時台にはＪＲ新神戸駅で新幹線に乗り、東京方面に向かったことがわかっています。▽阪神の西元町駅や神戸三宮駅の防犯カメラに容疑者の姿３０分以上女性の後をつけたか被害女性は大手保険会社の神戸市内の支店で勤務していました。捜査関係者によりますと事件が起きた８月２０日、女性は午後６時半ごろに支店を出て、阪神電鉄の西元町駅で電車に乗りました。女性は神戸三宮駅で下車し、付近のスーパーで買い物をした後、ポートライナーの三宮駅へ移動。ポートライナーに乗って、自宅マンションの最寄り駅である貿易センター駅まで移動したということです。この間、谷本容疑者が女性の後をつける形で、西元町駅や神戸三宮駅を歩く姿が防犯カメラに映っていたということです。貿易センター駅でも女性の後をつけていたとみられていて、警察は、谷本容疑者が女性と同じ電車に乗るなどして、３０分以上にわたり後をつけていた可能性があるとみて調べています。