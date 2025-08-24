◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ハッとさせられた。６月からＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」の制作に携わるようになり、午前８時からジャイアンツ球場などで練習する２軍調整中の選手や育成選手に話を聞いている。動画編集は素人。取材対象は自由に決められ、やりたいことができるが、その分クオリティーの高さを求めすぎてしまい毎日、全力疾走。常にマラソンをしている感覚で、息切れしてしまうことがある。

先日、巨人の２年目・森田駿哉投手を取材した。２７歳で入団したオールドルーキーは、けがの影響もあり、話を聞いた６月中旬は同期の支配下選手で唯一、１軍未出場だった。自分ならかなり焦るだろう。「同期の選手が１軍で活躍している。自分も早く…と思うことはないのか？」と聞くと「行きたいなとは思いますけど、こればっかりは自分の思いだけではどうにもならない」。さまざまな選手を取材してきたが、森田の言葉は焦りを感じさせず、地に足が着いていると感じた。

「チャンスも少ないので１回で結果を出さないと。そのための準備をしっかりやらないといけない」。７月３１日の中日戦（バンテリンＤ）では延長１０回に、ほろ苦デビュー。６日のヤクルト戦（東京Ｄ）では無失点投球で念願のプロ初勝利を挙げ、白星を重ねている。周りと比べて焦ることもある、それでも毎日の小さな積み重ねが結果につながる。人は人、自分は自分。おごらず今、自分がやるべきことを冷静にこなすことが大切だ。左腕の言葉が走る速度を緩めてくれた。（デジタル担当・内藤 菜月）

◆内藤 菜月（ないとう・なつき） ２０２２年入社。愛用の日焼け止めは楽天担当時代、伊藤裕季也内野手に勧められたアスリズム。