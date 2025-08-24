香港の歴史的名馬ゴールデンシックスティは昨年９月に引退し、現在は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで生活している。Ｇ１を１０勝もした世界的名馬の素顔を取材した。

今年１０歳。けい養当初から世話をしている乗馬運営課の田澤直沙美（まさみ）さんに話を聞いた。強い馬は気性が荒いイメージがあるが、「可愛いなっていうのが一番の印象。可愛い表情が特徴的」という。

日本馬で大の仲良しがいる。来てすぐにクォーターホース（サラブレッドよりやや小さい品種。牧畜や乗馬、競走用に用いられる）のジョン（２７歳）と仲良くなったといい、現在はジョンと同じ放牧地で日中多くの時間を過ごしている。「ジョンは２７歳のおじいちゃんホース。孫とおじいちゃんぐらいの年の差なんですけど、すごく仲が良くて」。

一般公開する前日に初めて顔を合わせた２頭。「ジョンの方がすごく穏やかな馬なので、お互いすぐに打ち解け合って。次の日にはもう、ずーっと２頭でグルーミングしたり。エサをジョンとシックスティが別々に食べられるよう２カ所に置いているんですけど、わざわざ２頭で顔をくっつけて食べに行ったりとか。分かれて食べれば広いのに、仲良しなので」。

最近はジョンのお尻を追いかけるのがマイブームだというゴールデンシックスティは、取材中も放牧地でずっとジョンを追いかけていた。「かまってほしいんですよね。『遊んでほしい〜』ってずっと追いかけています。そういうところが香港最強馬とのギャップがあります。こんなに甘えん坊なんだなって」。仕事でジョンが放牧地を離れ、再び戻ってきた時にはすぐに入り口までジョンを迎えに来るゴールデンシックスティ。第２の馬生も楽しく過ごしている様子に心が温かくなった。