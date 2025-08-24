◆第４５回新潟２歳ステークス・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル、良）

暮れの大舞台を見据えるマイル重賞は１０頭立てで行われ、津村明秀騎手が騎乗した１番人気のリアライズシリウス（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が無傷２連勝で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３３秒４は、２０１４年のミュゼスルタンに並ぶレースレコードタイ。

６月１５日の東京・芝１６００メートルの新馬戦で２着に７馬身差をつける逃げ切り。重賞の舞台でも非凡なスピードを見せつけ、新種牡馬の父に初のタイトルをもたらした。津村騎手は１月の京成杯（ニシノエージェント）以来となる今年２度目、通算２０度目のＪＲＡ重賞勝利となった。

２着は６番人気のタイセイボーグ（田口貫太騎手）、３着は３番人気のフェスティバルヒル（石橋脩騎手）だった。

津村明秀騎手（リアライズシリウス＝１着）「デビュー前から調教でいい動きをしていましたし、デビュー戦を期待通り勝ってくれたので、ここでもこの先に期待ができる走りをしてほしいと思っていました。全体的に（ゲートの）出も速くない方で、今回も遅れましたし、ゲートに入るのも嫌がっていたので、この先に少し課題が残る結果になりました。プランは考えていませんでしたが、２番手のいいところに収まって折り合いもついたし、あとは自分のリズムを大事にしてあまり後ろを待たずに追い出しました。まだまだ課題が残っているけど、調教などで一緒にこれから良くなっていければ上でもやれる素材だと思うので、頑張りたいです」

手塚貴久調教師（リアライズシリウス＝１着）「期待通りでした。パターンとしてはああいう競馬になるのかなと思っていた。実質逃げのような感じ。直線も馬場のいいところを走れていたし、ムキになって走るタイプじゃないので。ゲートの入りは悪かったので、もっと練習をしないといけない。良馬場で走れて良かった。十分納得できる勝ち方でした。前回は追ってないけど、今回は追われたのでその辺りの疲れも含めてじっくり考えるけど、（次は）大きなところでもいいと思う。年末は（ホープフルＳと朝日杯）どっちを使うかは考える。父はマイルだけど、母系にステイゴールドが入っていますしね。ぬるいところがない馬だしいずれマイルかなとは思うが、ダービーの夢は見たいですね」