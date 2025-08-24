これはヘビロテ決定。Manhattan Portage×「ドラえもん」コラボパーカーがセンス◎ドラミちゃんもいるよ
国民的キャラクター「ドラえもん」と、ニューヨーク発ブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」のコラボウエアがお目見え。
全国のManhattan Portageストアや取り扱い店舗などにて、2025年8月23日（土）に発売されます。
これに先駆けて、Manhattan Portage公式オンラインストアでは、8月22日（金）より先行販売がスタート！
Manhattan Portageと「ドラえもん」のコラボウエアが登場
Manhattan Portageから登場したのは、ドラえもんのアパレルライン。
ニューヨークを連想させるラインナップは、遊び心あふれるドラえもんの姿が落とし込まれていて、とってもキュートなんです。
今回は、ユニセックス2型とレディース2型を紹介します。
ドラえもんが自転車でNYをお散歩する「ユニセックス」
ユニセックスは、自転車に乗ったドラえもんに注目ですよ。
「Sweat Parka DORAEMON」（税込1万6500円）は、リフレクタープリントであしらわれた、ドラえもんのモチーフがチャーミング。左袖には、ドラえもんのロゴ刺繍が施されていて、かわいいですよ。
Oatmeal／Blackの落ち着いた色味の2カラーに、アクセントをプラスした、着回ししやすいベーシックなシルエットもグッド◎
生地は、肉厚でしっかりとしたコットン素材を使用しており、デイリーユースにぴったりです。
「Sweat Trainer DORAEMON」（税込1万4300円）のバックには、Manhattan Portageのアイコンであるニューヨークスカイラインロゴと、通り抜けフープから顔を覗かせるドラえもんが大胆に登場。
フロントには、自転車に乗ったドラえもんとブランドロゴが、ちょこんと胸元にデザインされています。
カラーは、Oatmeal／Blackの2色展開です。
ドラミちゃんを愛でたくなる「レディース」
レディースには、ドラミちゃんがおでまし。
「S/S T-Shirt DORAEMON（Women’s）」（税込7480円）は、フロントのタイポグラフィにドラミちゃんやリボン、花のモチーフがあしらわれているのがポイントです。
裏面プリントの、ぐっすり寝ているドラミちゃんも、とっても愛らしい。
Pink／Black／Whiteの3色は、カジュアルにも、ちょっぴり甘めなテイストにも、マッチしてくれる予感です。
「Sweat Hoodie DORAEMON（Women’s）」（税込1万3200円）の左胸には、どこでもドアで出かけようとしているドラえもんを発見！
バックにはブランドロゴと街並みが描かれ、まるでドラえもんがどこでもドアでニューヨークの街に出かけたような、遊び心あふれるデザインです。
袖口には、かわいらしいドラえもんロゴ入り。カラーは、Oatmeal／Blackの2色から選べますよ。
Manhattan Portage×「ドラえもん」コラボはどれも普段使いしやすそう！
ドラえもんがユニークにデザインされた、Manhattan Portageとドラえもんのコラボアイテムは、どれも普段使いしやすそう。
少し肌寒くなる季節に備えて、ぜひゲットしてみてくださいね。
Manhattan Portage公式オンラインストア
https://www.manhattanportage.co.jp/
参照元：株式会社コード プレスリリース
全国のManhattan Portageストアや取り扱い店舗などにて、2025年8月23日（土）に発売されます。
これに先駆けて、Manhattan Portage公式オンラインストアでは、8月22日（金）より先行販売がスタート！
Manhattan Portageから登場したのは、ドラえもんのアパレルライン。
ニューヨークを連想させるラインナップは、遊び心あふれるドラえもんの姿が落とし込まれていて、とってもキュートなんです。
今回は、ユニセックス2型とレディース2型を紹介します。
ドラえもんが自転車でNYをお散歩する「ユニセックス」
ユニセックスは、自転車に乗ったドラえもんに注目ですよ。
「Sweat Parka DORAEMON」（税込1万6500円）は、リフレクタープリントであしらわれた、ドラえもんのモチーフがチャーミング。左袖には、ドラえもんのロゴ刺繍が施されていて、かわいいですよ。
Oatmeal／Blackの落ち着いた色味の2カラーに、アクセントをプラスした、着回ししやすいベーシックなシルエットもグッド◎
生地は、肉厚でしっかりとしたコットン素材を使用しており、デイリーユースにぴったりです。
「Sweat Trainer DORAEMON」（税込1万4300円）のバックには、Manhattan Portageのアイコンであるニューヨークスカイラインロゴと、通り抜けフープから顔を覗かせるドラえもんが大胆に登場。
フロントには、自転車に乗ったドラえもんとブランドロゴが、ちょこんと胸元にデザインされています。
カラーは、Oatmeal／Blackの2色展開です。
ドラミちゃんを愛でたくなる「レディース」
レディースには、ドラミちゃんがおでまし。
「S/S T-Shirt DORAEMON（Women’s）」（税込7480円）は、フロントのタイポグラフィにドラミちゃんやリボン、花のモチーフがあしらわれているのがポイントです。
裏面プリントの、ぐっすり寝ているドラミちゃんも、とっても愛らしい。
Pink／Black／Whiteの3色は、カジュアルにも、ちょっぴり甘めなテイストにも、マッチしてくれる予感です。
「Sweat Hoodie DORAEMON（Women’s）」（税込1万3200円）の左胸には、どこでもドアで出かけようとしているドラえもんを発見！
バックにはブランドロゴと街並みが描かれ、まるでドラえもんがどこでもドアでニューヨークの街に出かけたような、遊び心あふれるデザインです。
袖口には、かわいらしいドラえもんロゴ入り。カラーは、Oatmeal／Blackの2色から選べますよ。
Manhattan Portage×「ドラえもん」コラボはどれも普段使いしやすそう！
ドラえもんがユニークにデザインされた、Manhattan Portageとドラえもんのコラボアイテムは、どれも普段使いしやすそう。
少し肌寒くなる季節に備えて、ぜひゲットしてみてくださいね。
Manhattan Portage公式オンラインストア
https://www.manhattanportage.co.jp/
参照元：株式会社コード プレスリリース