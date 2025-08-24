これはヘビロテ決定。Manhattan Portage×「ドラえもん」コラボパーカーがセンス◎ドラミちゃんもいるよ

国民的キャラクター「ドラえもん」と、ニューヨーク発ブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」のコラボウエアがお目見え。

全国のManhattan Portageストアや取り扱い店舗などにて、2025年8月23日（土）に発売されます。

これに先駆けて、Manhattan Portage公式オンラインストアでは、8月22日（金）より先行販売がスタート！

Manhattan Portageと「ドラえもん」のコラボウエアが登場



Manhattan Portageから登場したのは、ドラえもんのアパレルライン。

ニューヨークを連想させるラインナップは、遊び心あふれるドラえもんの姿が落とし込まれていて、とってもキュートなんです。

今回は、ユニセックス2型とレディース2型を紹介します。

ドラえもんが自転車でNYをお散歩する「ユニセックス」



ユニセックスは、自転車に乗ったドラえもんに注目ですよ。

「Sweat Parka DORAEMON」（税込1万6500円）は、リフレクタープリントであしらわれた、ドラえもんのモチーフがチャーミング。左袖には、ドラえもんのロゴ刺繍が施されていて、かわいいですよ。

Oatmeal／Blackの落ち着いた色味の2カラーに、アクセントをプラスした、着回ししやすいベーシックなシルエットもグッド◎

生地は、肉厚でしっかりとしたコットン素材を使用しており、デイリーユースにぴったりです。



「Sweat Trainer DORAEMON」（税込1万4300円）のバックには、Manhattan Portageのアイコンであるニューヨークスカイラインロゴと、通り抜けフープから顔を覗かせるドラえもんが大胆に登場。

フロントには、自転車に乗ったドラえもんとブランドロゴが、ちょこんと胸元にデザインされています。

カラーは、Oatmeal／Blackの2色展開です。

ドラミちゃんを愛でたくなる「レディース」



レディースには、ドラミちゃんがおでまし。

「S/S T-Shirt DORAEMON（Women’s）」（税込7480円）は、フロントのタイポグラフィにドラミちゃんやリボン、花のモチーフがあしらわれているのがポイントです。

裏面プリントの、ぐっすり寝ているドラミちゃんも、とっても愛らしい。

Pink／Black／Whiteの3色は、カジュアルにも、ちょっぴり甘めなテイストにも、マッチしてくれる予感です。



「Sweat Hoodie DORAEMON（Women’s）」（税込1万3200円）の左胸には、どこでもドアで出かけようとしているドラえもんを発見！



バックにはブランドロゴと街並みが描かれ、まるでドラえもんがどこでもドアでニューヨークの街に出かけたような、遊び心あふれるデザインです。

袖口には、かわいらしいドラえもんロゴ入り。カラーは、Oatmeal／Blackの2色から選べますよ。

Manhattan Portage×「ドラえもん」コラボはどれも普段使いしやすそう！



ドラえもんがユニークにデザインされた、Manhattan Portageとドラえもんのコラボアイテムは、どれも普段使いしやすそう。

少し肌寒くなる季節に備えて、ぜひゲットしてみてくださいね。

Manhattan Portage公式オンラインストア
https://www.manhattanportage.co.jp/

参照元：株式会社コード プレスリリース