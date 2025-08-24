女優川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。2児の母として、子育てについて話した。

川栄は「仕事をしなきゃいけないけど、子育てをしなきゃいけないみたいな葛藤があって。割り切らなきゃできないと思うんですよ、両立って。今実際できてないですし、周りの方の力借りまくってるので」と現状を話した。

さらに川栄は「子どもがちっちゃいときに一緒に全然いてあげられないなとか、思っちゃうと、もうお仕事できなくなっちゃうじゃないですか。でも自分の夢もかなえたいし、自分の夢をかなえたその背中を子どもが見て夢をかなえようとか、夢ってかなうんだって思ってもらいたいから、私は多分仕事をずっと続けると思うし」と今後についても言及した。

続けて「『子どもがいるからできないんです』っていうことももちろんあるけど、私は『子どもいるから難しいけど全力で頑張ります』に持って行きたいから。頑張ってる姿見せたいし」と意気込みを語った。

川栄は19年5月、約半年の交際を経て俳優廣瀬智紀（38）と結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子出産を明らかにした。

川栄は出産後も、演技派女優として活躍を続けており、21年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」に出演。同年のNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」ではトリプルヒロインの1人、大月ひなたを好演して話題となった。フジテレビ系「知ってるワイフ」「親愛なる僕へ殺意を込めて」などのドラマや映画に次々と出演している。