PLATINUM PIXEL新グループ「NEFRALISE」がデビューイベント 「決してほつれず、ただ上昇する」
PLATINUM PIXEL新グループ「NEFRALISE」（ネフラリゼ）が24日、デビューステージとなるイベント『プラチナうるトラすフェスタ』を大阪・Spotify O-WESTで開催した。
【LIVE写真】NEFRALISEのデビューステージ
メンバーは葵ひなた、江口詠、桜羽寧々、夏目一花、八咲実夢の5人で、全員が身長160センチ以上。グループ名の「NEFRALISE」は、Never Fray, Rise＝「決してほつれず、ただ上昇する」という想いをベースにした造語で、グループコンセプトは「生まれること（NE）、儚さ（FRA）、穏やかさ（LISE）」。
1stシングル「Butterfly」や、「Butterfly」「君ってロマンス」「Summer Try,Summer Love」「空ガール」「青のエスキース」を披露。「Zeppツアーを目標に」や「さいたまスーパーアリーナ」の夢を掲げ、全力パフォーマンスで沸かせた。
