

JR東日本は、列車と宿泊・日帰りプランを自由に組み合わせられる旅行商品「びゅうダイナミックレールパック」で、1週間限定のタイムセールを開催します。2025年8月27日（水）から9月2日（火）までの申込期間中、東北・北海道方面への一部列車が対象となります。秋の行楽シーズンに合わせたこのお得なキャンペーンでは、各種割引クーポンとの併用も可能です。この機会に、お得に東北・北海道の魅力を体験してみてはいかがでしょうか。

東北・北海道へお得に旅行

今回のタイムセールでは、東北・北海道方面への一部列車が対象となります。首都圏発では「はやぶさ号」（東京―新函館北斗・新青森・盛岡）、「やまびこ号」（東京―仙台）、「こまち号」（東京―秋田）、「つばさ号」（東京―山形）などが含まれます。

また東北・北海道発でも「はやぶさ号」「こまち号」の一部区間が対象です。往路・復路いずれか片道のみの利用も可能としています。さらに、山形県、岩手県で使える宿泊割引クーポンなど、各種クーポンとの併用も可能ということです。

申込期間は8月27日午前4時から9月2日午後11時40分まで、対象となる乗車期間は9月18日から24日までの1週間です。

「タイムセール概要」

・申込期間：2025年8月27日（水）4:00〜9月2日（火）23:40

・対象乗車期間：2025年9月18日（木）〜9月24日（水）

・対象列車（首都圏発）：「はやぶさ」「やまびこ」「こまち」「つばさ」など

・ポイント：往路または復路のみの利用も可能です。

クーポン併用でもっとお得に！

・山形県宿泊割引クーポン：山形県への宿泊に使える5,000円の割引クーポン

・岩手県宿泊割引クーポン：岩手県への宿泊に使える3,000円の割引クーポン

各クーポンは先着順で配布終了となる可能性があるため、早めの利用を促します。

JR東日本「びゅうダイナミックレールパック」は、旅行のスタイルに合わせて利用者自身が自由に選べるのが特徴です。申し込みは最短で出発当日まで可能で、駅に設置された指定席券売機できっぷを発券して出発できます。

期間限定タイムセールは、8月27日（水）から9月2日（火）までのお申し込みで、秋の東北・北海道旅行がお得になる絶好のチャンスです。列車と宿泊・日帰りプランを自由に組み合わせて、あなただけのオリジナルな旅を計画できます。各種割引クーポンも併用して、この機会にぜひ、お得に秋の鉄道旅を満喫してみてはいかがでしょうか。

