【つくれぽ3500件超】◯◯を加えるだけで格上げ！とろとろマカロニサラダ

【秋の大人気レシピ vol.2】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2025年秋号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

いつものマカロニサラダをワンランクアップ

食卓で大人気のマカロニサラダ。じつは「あるもの」を調味料として加えるだけで、いつものマカロニサラダがとろっとろ、極上の仕上がりになるんです！

今回は、2025年8月22日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2025年 秋号』に掲載している、「マカロニサラダ」のレシピを紹介します。



おいしさの秘密はヨーグルト



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

「こんなにおいしくなるなんて」とリピ続出！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）には、「ヨーグルト入れるとこんなトロトロになるんですね(^^)さっぱりして食べやすかったです」「ランチやおつまみに大好評です！」「今までマカロニがマヨを吸ってしまって困ってました。このレシピ、いいですね！」などの声が届いています。





ヨーグルトの効果で時間が経ってもとろとろのままなんだそう。ぜひ試してみてくださいね！

『cookpad plus 2025年秋号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2025年秋号の巻頭特集は「殿堂入りレシピが満載！秋の人気レシピ大集合」。創刊7周年を記念し、殿堂入りレシピを中心に、昨年の秋にとくに人気だったレシピを一挙公開。その他、「☆栄養士のれしぴ☆さんの蒸しパンレシピ」「ワタナベマキさんの体いたわりサラダ」なども紹介しています。



＞＞＞ 詳しい内容をチェック！



特別付録は、「ムーミン 磁器のオーバル皿 豪華2枚セット」です。





