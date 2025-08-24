【スポーツ時々放談】

【時々放談】瀬古利彦の師・中村清の没40年に思う昭和のマラソン「キミ、馬も人も同じだよ」

毎朝、近くのコンビニに新聞を買いに行く。ネットは使い手主体だから情報が自分本位に偏るのだ。若い頃は人と会って考えを洗う機会もあったが、年を取ればそうもいかない。さまざまな話題が載る新聞は考えるヒント、180円は安い。

8月は特集が濃く、読売新聞「戦後80年 家族の記憶」、朝日新聞「戦争と政治家」などを読みつつマラソンの山田敬蔵を思い出した。

1953年春のボストンマラソン優勝は、復興に動き出した国内に大きな反響を呼んだ。羽田からの優勝パレード、故郷の秋田県大館では1カ月もしないうちに記念大会が開かれ、半年後には映画「心臓破りの丘」が封切られた。157センチ、43キロの小兵だからなおさら勇気が伝わったのだろう。

山田さんは、高等小学校を卒業した41年、14歳で第5次満蒙開拓団に参加し海を渡った。応募条件の16歳が14歳に引き下げられた年で、卒業式の前日に決めたという。

「無理やりに行かされたんじゃないですよ。校長先生から『君たちもお国の役に立てるよ。よかったら、そういう道もある』と聞き、自分の意思で決めて行ったんです」

生前に何度もそう話した。その通りだろう。ただ、各県には割り当てがあった。16日付の朝日新聞によれば、員数を満たした自治体に補助金が入る仕組みだったという。

今は静かな大館もかつて鉱山の町として栄え、映画館が2軒あった。山田少年はそこで孫基禎がベルリン五輪で勝った映画を見たという。日本が戦後初参加したヘルシンキ五輪の代表になった。ザトペック3冠の大会で結果は惨敗。が、そこで死んだとばかり聞いていた孫基禎に会った。

「子供の頃に映画を見て、いかに敬愛してきたか話したら、先生はとても喜んでくれ、それからは可愛がってもらいました」

ボストン優勝はその翌年のこと。日本のマラソン熱はそこから火がつき、最初の東京五輪で地歩を固めている……。

冬の合宿地だった福島県浪江町の大会で、最後まで食いついてきた高校生がいた。円谷幸吉だった。山田さんは、実績のなかった円谷を自衛隊体育学校の1期生にすべく、織田幹雄を説得し自衛隊まで出向いた。円谷のメダルなしに、マラソンの繁栄はなかった。

川崎の公営住宅に伺うと、開拓団の訓練で手榴弾を投げられなかった非力な14歳を笑い、秋田から行った8人の仲間の6人が戻れなかったと泣いた。92歳で他界するまで36万キロ、地球9周分を走破したという。

戦後80年、歴史の風化を嘆く声がある。スポーツも同じだが、大館でいまも続く記念大会前には「心臓破りの丘」の上映会が開かれる。山田少年が孫基禎を見た当時のまま残る映画館で、今年は澤木啓祐さんが思い出を語ったそうだ。忘れてはいけない足跡がある。

（武田薫／スポーツライター）