歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

お手製の「ヘルシークッキー」を紹介しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「自然の力をぎゅっと詰め込んだヘルシークッキー」 ＳＮＳに動画で紹介 「ワクワクしませんか？笑」





工藤静香さんは「腸活・代謝・！ 自然の力をぎゅっと詰め込んだヘルシークッキー」と綴ると、クッキーを作成する動画をアップ。



続けて「全粒粉：食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富で、腸内環境を整え、血糖値の急上昇を抑える。」「シナモン：血糖コントロールや抗酸化作用があり、冷えや代謝改善にも役立つ。」「生姜：体を温め、血行促進や免疫力アップに効果的。」と、主な材料について綴りました。

そして「短くまとめましたが、まだまだ体に良いことだらけです。なーんて見るとワクワクしませんか？笑」と、綴りました。







工藤静香さんは「全粒粉 オリーブ油 てんさい糖 シナモン 生姜 水」「予熱なし180度 15分」「これはオープントースターでもできると思います。時間は調整してみて下さい！」と、材料や作り方について説明しています。



更に、アップされた動画の途中には、途中で、次女・Kōki,さんが家の中で台本を読んでいると思われる音声が入っており、工藤静香さんは「頑張って！」と、Kōki,さんに優しく呼びかけています。





この投稿にファンからは「ハイテンションkokiに冷静な頑張って 最高の母娘やり取り♥」・「クッキー 美味しそう しーちゃんの『頑張って！』が優しくてキュンとした♥」・「しーちゃん♥立川ライブめちゃくちゃ最高でした！♫♥ パープルのCherishシャツ着てる♥ サックサクのクッキー美味しそう♥ しーちゃんがキッチンでお菓子作りしてて近くにKoki,ちゃんが台本読んでる 素敵な空間ですね♥」などの反響が寄せられています。





先日、工藤静香さんは、海老や、肉料理、煮物、いなり寿司、汁物、栗きんとん、更には「手毬寿司と五色サラダ、五色ゼリー」など、美味しそうな、おせち料理の画像をＳＮＳにアップ。







更に、別の日には、栗きんとんや紫いもと思われるペーストを練り固めて、オリジナルのお菓子をお皿に並べている写真を投稿。

また、別の日には「長芋の梅和え」の「おつまみ」の画像もアップ。

色とりどりで、豪華なメニューの数々は、ＷＥＢ上で反響を呼んでいました。









【担当：芸能情報ステーション】