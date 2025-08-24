À¼Í¥¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¤µ¤ó¤é¡¢ÂæËÌ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¡¡·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¡×ÂæÏÑ¤Î¶½¼ýÌó24²¯±ßÆÍÇË
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎãÞÌçÃº¼£Ïº¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤ÈÉÚ²¬µÁÍ¦Ìò¤ÎÝ¯°æ¹§¹¨¤¬23Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç8Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±±Ç²è¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë5²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó24²¯4ÀéËü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÉ´²ßÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2¿Í¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¡£Àé¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£´ØÏ¢¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý»²¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÊ±¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
²Ö¹¾¤ÈÝ¯°æ¤Ï¤Þ¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÂç²È¹¥¡×¡Ê³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
²Ö¹¾¤Ï¡¢Ë¬Âæ¤Ï2²óÌÜ¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤È¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Ý¯°æ¤Ï¡Ö²Æ¤Î½ë¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
