お笑いタレント・有吉弘行（51）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの人気芸人と15年にもわたる“すれ違い”に言及した。

「ハライチ」の岩井勇気は、ファンから「マネジャーが開設したX、インスタアカウントは本物ですか?」と質問されると「は？何ですかそれ？聞いてませんが。偽物ですよ」と否定。しかし、のちに「うわっ！すいません！今確認したら公式アカウントでした！申し訳ありません><」と訂正していた。

これを受け、有吉は「これと同じことがあるだろ？なあ岩井？オマエの、勘違い、認識不足、虚偽 そろそろ認めてくれよ 俺はなにも怒ってないんだ 環七のラーメン屋で喰ってたなラーメン」とリプライ。

岩井は「認識の違いがあることはあなたも同じ。こちらが環七のラーメン屋に行ってないことは確実。あなたこそ思い返してみてほしい」と譲らなかった。

この“環七ラーメン事件”は約15年にもわたって続いている論争。有吉は、環七沿いのラーメン店で岩井が食事しているのを見たというが、岩井は「行ってない」と否定。21年放送のTBS「櫻井・有吉THE夜会」でも、岩井は「本当に行ってないのに、このイジリを10年やってくる」と改めて否定したが、有吉は「間違えるはずがない。ウソをつくメリットがない」と一歩も引かなかった。