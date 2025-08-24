【闘病】「全身性エリテマトーデス」の診断に17年… 症状は『我慢できてしまっていた』

高校時代から関節痛や疲労感、紅斑など多様な症状に悩まされながらも、なかなか確定診断に至らなかった辻磨帆さん。シェーグレン症候群と診断されたのち、血小板減少をきっかけに2018年、ついに全身性エリテマトーデス（SLE）の診断を受けました。実に17年を経て病名が明らかになったのです。ステロイドや免疫調整剤による治療を続けながら、倦怠感や紫外線といった再燃のサインに耳を傾け、日々の暮らし方を工夫しながら病と向き合っています。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2024年5月取材。

体験者プロフィール：

辻 磨帆

1978年生まれ。家族構成は、夫と子ども。発症は高校生だが、「全身性エリテマトーデス」の診断が確定したのは2018年で、17年かかった。プレドニン50mgからスタートし、6年経過した現在、4mgと5mgを交互に飲んでいる。2カ月に一度の定期受診、服薬のみで寛解状態である。

記事監修医師：

副島 裕太郎（横浜市立大学医学部血液・免疫・感染症内科）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

体の異変を感じていたが、自分のことは後回しにしていた

編集部

病気が判明した経緯について教えてください。

辻さん

高校生の頃から、しもやけ、手指の関節痛、ソーセージ様指（手指の腫れ）・痛み、慢性的な疲労感、喉が乾きやすいといった症状がありましたが、どれも我慢できてしまうものでした。家庭環境に問題があったこともあり、自分の体のことは後回しにしていたというのもあります。症状がひどい時に、一人で皮膚科を受診したこともありましたが、薬が処方されて診察は終わっていました。

編集部

整形外科や内科も受診されたそうですね。

辻さん

はい。突然、あらゆる関節が痛くて立ち上がれなくなり、整形外科を受診しましたが、スポーツによる関節の酷使と言われました。2010年に1カ月続く微熱と倦怠感により、風邪が治らないと主張し、内科クリニックも受診しました。内科の先生からは、「嫌な予感がするから今から採血をします。おそらく大学病院の血液内科を受診することになると思います。明日の朝には結果が出るから、私からの電話には必ず出てください。紹介状を書くから取りに来てもらって、そのまま受診になると思います」と言われました。

編集部

結果はいかがでしたか？

辻さん

翌日電話があり、白血球の異常を指摘されました。その先生が言っていた通り、そのまま大学病院の血液内科を受診し、骨髄検査を受けました。その結果、白血病ではないことを伝えられました。今までの症状から、「膠原病の可能性はありませんか？」と大学病院の先生に聞いたのですが、「なんの検査をしてほしいの？」と逆に質問されました。最終的に、胸部レントゲンを撮り、膠原病ではないと言われました。

編集部

なかなか診断がつかなかったのですね。

辻さん

そうですね。2012年に長時間日光を浴びて帰宅したときに、顔から足の指先まで全身に紅斑が出ました。顔が四角くなり、ボコボコ腫れてきたため総合病院の皮膚科を受診したところ、そのときは通院による点滴治療を2週間続けて終了となりました。子どもを希望していたため、のちに総合病院の内科を受診し、「私は膠原病だと思うので必要な採血をして下さい」と医師に伝えました。採血検査の数値だけで、膠原病と分かりました。内科の先生からは「紹介状書くからどの病院にする？」と言われ、自分で今の主治医を選び受診し、そこでシェーグレン症候群の診断がつきました。

17年の月日を経て、「全身性エリテマトーデス」と診断された

編集部

そこから全身性エリテマトーデスと診断がつくまでの経緯を教えてください。

辻さん

シェーグレン症候群の経過観察をしている中で、血小板減少が見られ、緊急入院することになったのです。そこで、全身性エリテマトーデスの診断（抗リン脂質抗体症候群、特発性血小板減少性紫斑病を合併）がつきました。診断がついたのが2018年でしたので、病院に通うようになって17年もかかってしまいました。

編集部

どのように治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

辻さん

シェーグレン症候群の診断時は、月一回の受診時に採血をして経過観察。服薬はなく、ドライアイの目薬処方のみでした。全身性エリテマトーデスは、プレドニン（ステロイド）50mgから治療開始し、最終目標は5mg以下で免疫調整剤を併用していくとのことでした。

編集部

病気が判明したときの心境について教えてください。

辻さん

あぁ、やっぱり膠原病だったんだ。もっと自分の体のことを丁寧に記録しておいたら、確定診断まで時間がかからなかっただろうなと思いました。

編集部

発症後、生活にどのような変化がありましたか？

辻さん

軽視しやすい倦怠感、指の関節の違和感に敏感になりました。これは「休みなさい」のサインだと。それからというもの、紫外線を避ける、予定を入れすぎない、疲れを感じたら休む、これらを徹底し、再燃を防いでいます。

編集部

全身性エリテマトーデスに向き合う上で心の支えになっているものを教えてください。

辻さん

寛解状態のときは、元気に暮らせることを知っています。この状態を保つには、大切な人たちとの時間が何よりの支えです。

編集部

もし昔の自分に声をかけられたら、どんな助言をしますか？

辻さん

自分の体の状態をきちんと知ること。不調のサインを感じ取れる精神状態を保つことを伝えたいです。

