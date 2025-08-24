23日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属するAstemoリヴァーレ茨城が、『2025-26シーズンホームゲーム満員プロジェクト』を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

今回のプロジェクトでは、多くの人にバレーボール観戦を通じて感動と元気を届けたいという思いから、茨城県在住者と小中学生を対象に2025-26シーズンホームゲームへの無料招待キャンペーンが行われる。

このキャンペーンは2回に分けて行われ、第1弾は茨城県在住者を対象に、10月18日（土）と19日（日）の14時5分からひたちなか市総合運動公園総合体育館で行われる、デンソーエアリービーズ戦に無料で招待。各試合の無料招待の定員は抽選で1,000名で、対象席種は2階指定席と3階自由席となっている。

第2弾は全国の小中学生が対象となり、こちらはホームゲーム全22試合で無料招待。各試合の無料招待の定員は抽選で100名となっている。なお高校生以上の同伴者（家族・友人など）は有料で、対象席種は2階自由席と3階自由席となる。

なお、今回のキャンペーンの申込方法等の詳細は後日案内されるとのこと。