アレルギーの治療薬「ステロイド」の正体。使い分けを医師が解説

喘息やアレルギーの治療薬としてステロイドを処方されることがあります。一方で、ステロイドによる副作用が気になる人も多いのでは？ 今回はステロイド(副腎皮質ホルモン)について、横浜フロントクリニックの尾上先生にMedical DOC編集部が聞きました。

監修医師：

尾上 林太郎（横浜フロントクリニック）

2013年聖マリアンナ医科大学医学部卒業、4月より同大学病院研修医。2015年同大学呼吸器内科診療助手、同大学内科（呼吸器）大学院、2019年同大学院修了、同大学病院呼吸器内科学助教。2021年三浦メディカルクリニック勤務。2024年5月横浜フロントクリニック院長就任。医学博士、日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会呼吸器専門医、身体障害者福祉法第15条指定医(呼吸器)、難病法における難病指定医(呼吸器)。

編集部

喘息やアトピー性皮膚炎など、アレルギーの薬でステロイドを使いますが、そもそもステロイドとはなんですか？

尾上先生

ステロイドとは、副腎から作られる副腎皮質ホルモンのひとつ。薬として服用すると、体内のさまざまな炎症を抑えることで、喘息やアトピー性皮膚炎などに伴う諸症状をコントロールすることができます。

編集部

なぜ、そのステロイドをアレルギーの治療で使うのですか？

尾上先生

アレルギー性疾患を発症した場合には、アレルギー反応から体内でさまざまな炎症が生じています。喘息では気道に炎症が生じていますし、アトピー性皮膚炎では皮膚に炎症が起きています。ステロイドはそうした炎症を治める効果が期待できるのです。

編集部

ステロイドといっても吸入薬や内服薬、点滴など、いろいろあります。

尾上先生

はい、それぞれに特徴があります。ステロイド吸入薬は直接気道に届いて作用するので、内服よりもごく少量で済み、全身への副作用を抑えることができます。一方、内服薬や点滴の場合は炎症を抑える効果が高い反面、さまざまな副作用が全身に生じます。

編集部

塗り薬もありますよね。

尾上先生

はい、塗り薬は患部に直接塗ることができるので、たとえばアトピー性皮膚炎の治療に効果的です。

編集部

そのほかにはどんなタイプの薬があるのですか？

尾上先生

患部に直接、注射をするタイプもあります。この場合は炎症を抑えるだけでなく強力な鎮痛作用も持つため、関節炎や腱鞘炎など痛みを伴う炎症に効果が期待できます。

※この記事はMedical DOCにて＜副作用は大丈夫? 喘息･アレルギー治療の｢ステロイド薬｣の効果も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。