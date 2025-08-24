23日（土）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のつくばユナイテッドSun GAIAが、2025-26シーズン横断幕の作成イベントとして、『Engate』でのギフティングを開始したことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。

『Engate』はスポーツ特化型のギフティングサービスで、購入したポイントをチームにギフティングすることで、チームの運営の支援や、チームや選手に直接メッセージを送ることができる。

今回のギフティングは、2025-26シーズンスローガンの『共闘』をあしらった横断幕を作成するために募集され、作成された横断幕は全試合に掲出される予定となっている。

総額5,000ポイント以上のギフティングをすれば、『2025-26シーズン集合写真アクリルスタンド』を受け取ることができる。商品の到着は10月中旬～10月下旬を予定しているとのこと。

また、ギフティング総額が30,000ポイントを超えた場合、ギフティング参加者全員に『集合写真オリジナル写真データ』がプレゼントされる。こちらは後日、『Engate』のお知らせ通知にて配信されるとのこと。

なお、今回のギフティングイベントは8月23日（土）から31日（日）まで行われる。