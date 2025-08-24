JO1『2025 TIMA国際音楽大賞』に初出演！初のマカオステージで多彩な音楽性を見せて世界を魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

グローバルボーイズグループJO1が、マカオのギャラクシー・アリーナで開催された国際音楽アワード『2025 TME live International Music Awards』に初出演。全6曲のパフォーマンスを披露して会場を盛り上げた。

■アウェイのステージをJO1の世界観に染め上げるパフォーマンス

中国の音楽ストリーミングサービスをリードするTencent Music Entertainment Groupが主催し、中国音楽界の最高峰の祭典として位置付けられる国際音楽アワード『2025 TME live International Music Awards』。国内外のトップアーティストが一堂に会するこのイベントの2日目にJO1が出演。

1万8000人の観客が集まり超満員となったアリーナで、壮大なクラシック音楽と共にベートーベンの交響曲第5番「運命」をサンプリングしたロングヒット中の楽曲「BE CLASSIC」からステージの幕が開く。続く「ICY」では、不気味なムードの中で繰り広げられる一糸乱れぬシンクロダンスとキリングパートを見せて、JO1の世界観へと観客を惹きつけていった。

MCではメンバーそれぞれが、中国語や英語を交えたトークで会場を和ませ、川西拓実が中国のSNSで話題の楽曲の歌詞をもじり「I am “Super idol”」とを口ずさむと大歓声が。そしてMC後の「HAPPY UNBIRTHDAY」からは空気が一変。川西が作詞・作曲を手がけたファンキーな楽曲で、ハワイの伝統舞踊“ハカ”を取り入れた迫力あるダンスブレイクを披露すると、観客のボルテージが一気に上昇。

一方、昨年“世界で最もXでシェアされた楽曲1位”に認定された楽曲「Love seeker」では、軽やかでキャッチーなメロディに合わせ、X型の特殊なステージを縦横無尽に駆け回り観客を巻き込み、メンバーの愛らしい笑顔が弾けるパフォーマンスで、それまでとは異なる魅力を見せつけて会場を沸かせた。

■ジャンルを超えた表現力とパフォーマンスを世界に見せたJO1

ステージの終盤は、世界的DJとして活躍するR3HABがプロデュースを手がけた「Eyes On Me (feat. R3HAB)」からスタート。エキゾチックな世界観と、思わず体が揺れる縦ノリのリズムで、会場が一体に。ダンスブレイクでは、川尻蓮のしなやかで切れ味鋭いダンス、佐藤景瑚の肉体美とパワーあふれる表現、豆原一成のリズミカルかつダイナミックな動きが観客を虜にした。

そしてラストは、幻想的で透明感あふれるボーカルと、儚さと美しさを兼ね備えたダンスが際立つ「MONSTAR」で締めくくり、会場が大きな歓声に包まれた。

磨き上げたスキルとチームワークでジャンルを飛び越えた自由な表現を見せ、ファンク、ポップス、クラシックやEDMと、多彩なジャンルを取り入れた今回のパフォーマンスを繰り広げた今回のステージは、進化し続けるJO1というグループを世界に印象づけてるものとなった。

