ヴォレアスがシーズン開幕までのスケジュールを公開！ 追加試合も発表

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が23日（土）、シーズン開幕までのイベントスケジュールを公開した。クラブ公式サイトが伝えている。

これまでヴォレアスはシーズン開幕前のプレシーズンマッチとして、9月19日（金）から21日（日）にかけて台湾で開催される『TPVL WARM-UP MATCH（台湾プレシーズン）』への参加を発表していた中、加えて3つのイベントが発表された。

まず9月13日（土）には、『VOREAS HOKKAIDO 2025-26 SEASON KICK-OFF EVENT』が開催。このイベントでは、チーム方針や新体制の発表が行われる。開始時間は17時30分が予定されており、参加方法などは別途案内されるとのこと。

そして9月19日（金）から21日（日）には、台湾プレシーズンが開催される。会場は台湾の台北市立大学 天母体育館で、19日（金）は19時より東京グレートベアーズと、20日（土）は17時半より台中ウィンストリーク（台湾）と、21日（日）は17時半より桃園レオパーズ（台湾）と対戦する。

次に10月11日（土）と12日（日）には、トレーニングマッチを開催。こちらは試合会場・開催時間・対戦相手が未定となっており、決まり次第案内されるとのこと。

最後に開幕戦直前の10月17日（金）と18日（土）は、『OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT（大阪エキシビション）』に参加する。このイベントでは、SVリーグ男子5チームによるスペシャルマッチが実施され、試合形式は4セットオープンマッチ（勝敗に関わらず4セット実施）。ヴォレアスは17日（金）の18時30分より大阪ブルテオンと、18日（土）12時よりサントリーサンバーズ大阪と対戦する。

大阪エキシビションのチケットは、先着順の一般販売が 8月27日（水）12時からSVリーグ公式チケット販売サイト『チケットV』で開始され、プレミアム体験が付いた観戦チケットとホテルのセットプランも旅行業者のエイチ・アイ・エスにて同時発売される。

ヴォレアスは10月25日（土）にホームの北海道旭川市のリクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館にて、ジェイテクトSTINGS愛知とのリーグ開幕戦を控えている。