21日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMENの埼玉上尾メディックスは、『親子バレーボール体験会2025』を追加で開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

これまで6月、7月、そして8月2日（土）にイオンモール上尾にて『親子バレーボール体験会2025』が行われていたが、今回追加で30日（土）にも開催されることとなった。

今回の親子バレーボール体験会は第1部が13時から13時40分、第2部が14時から14時40分に行われる。イベント参加には、イオンモールアプリ内の『キッズクラブ』へ登録の上、事前の予約が必要で、3歳から小学6年生までの子供とその保護者を対象に、各部の定員は10組（子供1名につき保護者1名が参加）。参加費は無料で、オリジナルグッズのプレゼントも用意されている。

当日は、埼玉上尾から茺松明日香、岳野ひかる、井城青空、小山明、権田寛奈、堀迫雅が参加。ミニゲームやボール遊び、親子バレーボール体験会が開催される。またワークショップも開催され、埼玉上尾のマスコットキャラクターである『メディーア＆クスクス』のオリジナルパズルボールなどを制作することができる。

さらに前回の体験会と同様に、夏休みスペシャルとして未来屋書店とコラボした絵本読み聞かせ会も開催される。堀迫が第1部、権田が第2部を担当し、イオンモール上尾内の未来屋書店にて読み聞かせを行う。なお、この読み聞かせ会は予約不要で参加自由となっている。