「Oh my gosh…」動物病院が大爆発！車が突っ込みガス漏れ…消防隊駆けつけた後に　運転手“飲酒・薬物運転”の疑いで訴追　アメリカ

アメリカ・ノースカロライナ州で、車が動物病院に突っ込みガス漏れが発生。まもなく建物が大爆発する瞬間をカメラが捉えていた。運転していた男は、酒や薬物の影響下で運転していた疑いなどで訴追されたという。

動物病院に車突っ込みガス漏れ発生

アメリカ・ノースカロライナ州で19日、動物病院が爆発する事故が発生した。

現場では、“爆発の直後”の様子が撮影されていた。建物からは無数の破片と粉塵が舞い上がり、真っ赤な炎と黒煙が立ち上った。

また、この爆発で逮捕者も出ているという。

爆発の直前、動物病院に車が突っ込んでガス漏れが発生していた。

駆けつけた消防隊が安全確認をしていたところ、爆発が起きたのだ。

逮捕の容疑者…酒や薬物の影響下で運転の疑い

車を運転していたジェーソン・ビーチ容疑者（46）は一時現場から逃走したが、その後に逮捕された。

酒や薬物の影響下で運転していた疑いなどで訴追された。

また、この事故で消防隊員4人が手などにやけどを負った。

（「イット！」 8月21日放送より）