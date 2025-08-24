「それ可愛い♡」→ なんと【3COINS】！ 売り切れ前に狙いたい！「激かわキーホルダー」

トレンド再熱中のキーホルダーは、つい集めてしまう人も多いはず。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた「激かわキーホルダー」をピックアップしました！ くまのモチーフやソフトクリームなど、単体で付けてもじゃらっと重ね付けしても可愛いデザインばかり。売り切れ前に要チェックです。

夜空を閉じ込めたような大人可愛いキーホルダー

【3COINS】「スカイキーホルダー」\330（税込）

雲や星、月をモチーフにした遊び心たっぷりのキーホルダー。光沢のある雲パーツに付いている星や月が揺れて、癒されるかも。ブルーやホワイトの淡い色づかいが、持ち物にすっと馴染み、バッグやスマホを上品にドレスアップ。甘すぎないカラーリングなので、大人でも取り入れやすいのがうれしいポイント。ちょこんと付けているだけで、ほどよい華やかさとやさしげな雰囲気を添えてくれるはず。

翼を広げたくまが癒しを運んでくれそうなストラップ

【3COINS】「エンジェルアニマルキーホルダー」\330（税込）

もけもけしたくまが白い翼を広げた、愛らしさ満点のストラップ。レースにブルーのリボンを通したデザインが上品で大人女性の心をくすぐります。パステルピンクの星や淡いブルーのビーズがアクセントになって、付けてるだけで視線を集めそう。甘すぎない絶妙な配色と天使のくまに癒されるはず。シルバーカラーのリボンがキリっと引き締めつつ、眺めるたびほっこり。ついつい持ち歩きたくなるアイテムです。

涼しげなソフトクリームのチャームが夏にぴったり

【3COINS】「アイスクリームキーホルダー」\330（税込）

ミントブルーのハートと、透明のポーチに入ったアイスモチーフが愛らしいチャーム。ポーチの中のソフトクリームは真っ赤なチェリーのようなフルーツがちょこんとのっていて、見るたびに気分も上がりそう。ミントブルーの爽やかな色合いが、甘さをほどよく引き締めつつ、涼しげな印象をプラス。バッグやポーチに付ければ、夏のお出かけにぴったりです。

思わず重ね付けしたくなる淡色キーホルダー

【3COINS】「クリアフラワーキーホルダー」\330（税込）

淡いピンクの星とクリアなフラワーモチーフのキーホルダー。ゴールドカラーのハートの金具が、大人の女性らしい上品さを添えてくれます。透明感のある控えめな色合いなので、どんなアイテムにも馴染みそうで、ほかのキーホルダーと重ね付けしても邪魔しないのがGOOD。じゃらっと付ければ、バッグが一気に華やぎそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase