デラップの息子リアムもロングスローの使い手になれる？ 子供の頃は投げていたが、試合が台無しになると大人からの苦情で封印したとも
昨季イプスウィッチ・タウンで実力を証明し、今夏にチェルシーへと移籍したFWリアム・デラップ。同選手の父といえば、ストーク・シティなどで活躍したロリー・デラップだ。
父ロリーの必殺技は、サッカーファンの多くが知る『ロングスロー』だ。弾丸のように飛んでいくロングスローはストーク・シティの名物となり、世界的に人気を博すことになった。
息子リアムにロングスローの印象はあまりないが、英『Daili Mail』によればリアムもロングスローを投げる素質はあるのだという。父ロリーがロングスローを得意としていたのは、学生時代にやり投げをしてきたことが関係している。
リアムにもロングスローの素質があるならば、チェルシーでそれを解禁するのも面白いかもしれない。現代ではロングスローを使用するチームも増えており、セットプレイ戦術が進化する中でロングスローの有効性について議論される機会も増えている。
リアムにその特性があれば大きな武器となりそうで、今のサッカー界ならば大歓迎されること間違いなしだ。