◆男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 最終日（２４日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

３打差８位から出た小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が逆転で、２０１８年日本シリーズＪＴカップ以来となる７年ぶり８勝目を飾った。１イーグル、７バーディーの６３をマークし通算２４アンダーで、大岩龍一（フリー）を１打振り切った。「本当にうれしい。今までで一番うれしい」。今季最高４２６０万円の優勝賞金を手にした。

１２番から４連続バーディーを奪いトップを捉えると、１７番パー５で残り２６６ヤードの第２打を３番ウッドで３メートルに運び、イーグルで抜け出した。小平は優勝インタビューで「１０番で１８番のボードを見たら、岩田寛さんがトップに立っていた。仲良くさせてもらっているので、やる気が入った。そこでスイッチが入った」と振り返った。

２０１８年ＲＢＣヘリテージでの優勝を機に米ツアーに本格参戦した実力者は昨夏、日本に主戦場を戻した。賞金ランクは５３位でシード確保がやっと。２３年１月にコーチでもあった父・健一さんを亡くし、モチベーションの維持に苦しんできた。「心の支えだった父とコーチがいっぺんにいなくなった。今でも『親父ならどう言ったかな』と思うことはある」

今年６月のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品後、心と体を整えるために渡米した。１か月半フロリダの自宅でゴルフ漬けの日々を過ごし、２０２１年マスターズ覇者で米ツアー１１勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と３日間、ともに練習をした。

「小平さん、昔こうでしたよね？」。スイングについて指摘を受けた。詳細は「秘密」ながら、松山がもたらしくてくれた気づきが大きな転機になった。「（米国にいる）後輩たちや英樹にいい報告をしたいと思って日本に帰ってきた。すぐにできるのはうれしい。アメリカは捨てきれないので挑戦していきたい」と語った。

◇小平 智（こだいら・さとし）１９８９年９月１１日、東京・三鷹市生まれ。３５歳。１０歳からゴルフを始め、駒場学園高から日大へ進学。２年で中退して２０１０年にプロ転向。１３年の日本ツアー選手権で初優勝し、１５年の日本オープン、１８年の日本シリーズＪＴカップを制してメジャー３冠を達成。日本ツアー通算７勝。１８年ＲＢＣヘリテージで日本勢５人目の米ツアー制覇を達成した。２４年７月に日本に復帰。１７２センチ、７０キロ。