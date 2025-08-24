◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

２か月ぶりの勝利を目指し先発マウンドに上がった赤星優志投手が７勝目を逃した。

初回、先頭の蝦名を四球で出塁させると、１死後、宮崎の打席で蝦名が盗塁を狙う。ここで岸田行倫捕手が二塁に悪送球。三塁進塁を許すと宮崎に三塁線を破る適時打を浴び先制を許した。

２回、３回と三者凡退で切り抜けたが、４回１死後、７月１日以来のスタメン出場となった筒香にフォークボールを捉えられ、バックスクリーンに飛び込むソロを被弾。リードを２点に広げられると、５回にも宮崎に２ランを被弾。リードを４点に広げられた。

打線はＤｅＮＡ先発のドラ１右腕・竹田の前に４回までゼロ行進も５回２死後、リチャード内野手がフォークを捉え、左翼席の看板直撃の８号ソロをたたき込み、１点を返した。推定飛距離１４６メートルの豪快弾だった。

さらに赤星の代打の浅野翔吾外野手も右前安打。復帰後初安打を記録した。代打を送られた赤星は５回９３球を投げ、被安打６、奪三振３、２四球、４失点で降板。７勝目ならず、「初回から失点してしまい、流れを持ってこれずに悔しいです」とコメントした。