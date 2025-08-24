◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

プロ３年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。３バーディー、３ボギーの７２でまわり、通算９アンダーで、初日から３日間、首位を譲らない完全優勝を決めた。

最終１８番。約２０センチのバーディーパットを決めた桜井は両手を広げて涙を浮かべ、キャディーを務めた吉田弓美子（アマノ）と抱き合った。２０２３年１０月の富士通レディース以来の５勝目を飾った。

優勝インタビューでは「この優勝をするまでたくさんの方々に助けてもらって、背中を押してもらって、ここまで上がってくることができました。これからも感謝の気持ちを忘れずに、もっと上のレベルに上がっていけるように努力を続けるので、応援してくださるとうれしいです」と喜びをかみしめた。

２位と１打差の単独首位で出た桜井は前半に２バーディー、２ボギーとスコアを伸ばせない展開。入谷響（加賀電子）に一時は首位を譲ったが、入谷が終盤にスコアを大きく落としたことで再び首位に立った。最後は藤田さいき（ＪＢＳ）、木戸愛（日本ケアサプライ）ら計６人で並ぶ大混戦となったが、最終１８番のバーディーで制した。