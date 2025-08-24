◆第２０回キーンランドカップ・Ｇ３（８月２４日、札幌・芝１２００メートル、良＝１着馬にスプリンターズＳ優先出走権）

サマースプリントシリーズ第５戦のＧ３は１６頭立てで争われ、２番人気で松山弘平騎手騎乗のパンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が直線で抜け出し、前走のＮＨＫマイルＣに続く２連勝で重賞３勝目を挙げた。秋の大目標とするオーストラリアの１着賞金約５億円のゴールデンイーグル（１１月１日、ランドウィック競馬場）に向けて、好発進を決めた。松山騎手は史上７人目のＪＲＡ全１０場制覇を達成した。勝ち時計は、１分８秒２。

２着は４番人気のペアポルックス（松若風馬騎手）、３着は３番人気のカルプスペルシュ（横山武史騎手）だった。

松山弘平騎手（パンジャタワー＝１着）「Ｇ１馬として恥ずかしい競馬はできないし、負けられないと思っていたので、ホッとしています。

スタートのいい馬なので、あまりスタートは気にせず、リズムを大事にいきました。外差しが得意な馬で、最後、外から差せればなと思っていました。後ろの外めで、理想的な形で競馬できましたし、非常に強かったなと思います。

１６００でも１２００でも重賞を勝っているように、どんな競馬もできる馬。まだ３歳なので、これから楽しみです。オーストラリアに向けて、いい前哨戦になったかなと思います。（全１０場重賞制覇は）何とか札幌で達成できて、うれしく思います」