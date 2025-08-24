酔っ払いが線路に転落 助けに入った目の前「ギリッギリでウワーーーッて電車が」 千原ジュニアが後輩芸人語る
お笑い芸人・千原ジュニアが、23日公開の「ざっくりYouTube」チャンネルに出演し、大阪NSC28期生の芸人について語った。
【動画】千原ジュニア・小籔千豊・フットボールアワーが大阪NSC歴代卒業生を語る
NSC卒業生を1期生から振り返る企画で、第2弾となった今回は13期から紹介。28期に「ナターシャ（にゅ〜くれ〜ぷ）」の名前があった。現在は、映像作家、漫画家、シナリオライター、芸人として活動している。
ジュニアは「浅井企画行った子かな」とナターシャを挙げ、「電車にはねられそうになった人を助けた」とエピソードトーク。
「ホームから落ちて、酔っ払いが落ちて、自分が乗る電車までまだ時間があるから大丈夫やと思って行ったら、自分が乗るのは各駅で、その前に快速が通るのを忘れてて、ギリッギリでウワーーーッて電車が通って」と代弁。
助けた男性は酔っ払っており「俺のカバンどこや！」などと悪態。ジュニアは「そこから一切音沙汰ないねんて、いまだに。本人はフラッシュバックして、電車とか正面から見られへん」と語った。
共演の小籔千豊、フットボールアワーは「ええーっ」「うわーっ」とどよめいた。
