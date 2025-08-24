SHIHO、シャツ1枚で美脚スラリ「セクシー」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/08/24】モデルのSHIHOが23日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つシャツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】SHIHO、シャツから圧巻の美脚スラリ
SHIHOは、ハワイのホテルで撮影した写真を公開。白いワイシャツを1枚着用し、美しい脚をのぞかせた。他にも水着姿やバスローブ姿も投稿しており「大好きなサーフポイントまで車で3〜5分で着いちゃうから、毎朝、海に通っていたよ」と思い出を記していた。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「脚めっちゃ綺麗」「美脚すぎる」「憧れ」「セクシー」といった反響が多数寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SHIHO、シャツから圧巻の美脚スラリ
◆SHIHO、シャツから美脚スラリ
SHIHOは、ハワイのホテルで撮影した写真を公開。白いワイシャツを1枚着用し、美しい脚をのぞかせた。他にも水着姿やバスローブ姿も投稿しており「大好きなサーフポイントまで車で3〜5分で着いちゃうから、毎朝、海に通っていたよ」と思い出を記していた。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「脚めっちゃ綺麗」「美脚すぎる」「憧れ」「セクシー」といった反響が多数寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】