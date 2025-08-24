8月24日、新潟競馬場で行われた11R・新潟2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1600m）は、津村明秀騎乗の1番人気、リアライズシリウス（牡2・美浦・手塚貴久）が快勝した。4馬身差の2着に6番人気のタイセイボーグ（牝2・栗東・松下武士）、3着に3番人気のフェスティバルヒル（牝2・栗東・四位洋文）が入った。勝ちタイムは1:33.4（良）。

2番人気で横山琉人騎乗、サノノグレーター（牡2・美浦・尾形和幸）は、6着敗退。

【新馬/東京5R】ポエティックフレア産駒 リアライズシリウスが7馬身差圧逃

大物感溢れる走り

津村明秀騎乗の1番人気、リアライズシリウスがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。同馬の勝利で新種牡馬ポエティックフレア産駒はJRA重賞初制覇となった。レースではスタートで出遅れてしまったものの、向こう正面でスッと好位へ。2番手で流れに乗り、直線でも早々に先頭に立つと、そのまま後続を突き放していき、大物感溢れる走りの抜け出しだった。

リアライズシリウス 2戦2勝

（牡2・美浦・手塚貴久）

父：ポエティックフレア

母：レッドミラベル

母父：ステイゴールド

馬主：今福洋介

生産者：社台ファーム

【全着順】

1着 リアライズシリウス 津村明秀

2着 タイセイボーグ 田口貫太

3着 フェスティバルヒル 石橋脩

4着 サンアントワーヌ 岩田望来

5着 タイセイフレッサ 斎藤新

6着 サノノグレーター 横山琉人

7着 フォトンゲイザー 木幡巧也

8着 ヒルデグリム 石川裕紀人

9着 リネンタイリン 柴田大知

10着 メーゼ 菊沢一樹