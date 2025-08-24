【キーンランドC】G1馬パンジャタワーが貫禄の差し切りV

8月24日、札幌競馬場で行われた11R・キーンランドカップ（G3・3歳上オープン・芝1200m）は、松山弘平騎乗の2番人気、パンジャタワー（牡3・栗東・橋口慎介）が勝利した。3/4馬身差の2着に4番人気のペアポルックス（牡4・栗東・梅田智之）、3着に3番人気のカルプスペルシュ（牝3・栗東・石坂公一）が入った。勝ちタイムは1:08.2（良）。

1番人気で三浦皇成騎乗、ウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）は、5着敗退。

休み明けも関係なし

松山弘平騎乗の2番人気、パンジャタワーが貫禄の差し切りVを決めた。直線では馬場の真ん中から余裕ある走りでの差し切り。久々の1200m戦に初の洋芝、古馬対戦、休み明けと様々な壁があるかと思われたが、能力の違いであっさり差し切ってしまった。

パンジャタワー 6戦4勝

（牡3・栗東・橋口慎介）

父：タワーオブロンドン

母：クラークスデール

母父：ヴィクトワールピサ

馬主：Deep Creek

生産者：チャンピオンズファーム

【全着順】

1着 パンジャタワー 松山弘平

2着 ペアポルックス 松若風馬

3着 カルプスペルシュ 横山武史

4着 ナムラクララ 浜中俊

5着 ウインカーネリアン 三浦皇成

6着 カルロヴェローチェ 佐々木大輔

7着 エーティーマクフィ 戸崎圭太

8着 プルパレイ K.ティータン

9着 モリノドリーム C.ルメール

10着 フィオライア 坂井瑠星

11着 レイピア 北村友一

12着 クファシル A.バデル

13着 ジョーメッドヴィン 松岡正海

14着 エトヴプレ 丹内祐次

15着 ゾンニッヒ 武豊

16着 ツインクルトーズ 古川吉洋