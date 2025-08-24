「カーリング・アドヴィックスカップ」（２４日、アドヴィックス常呂カーリングホール）

決勝が行われ、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、北海道銀行を６−４で下し、優勝を果たした。五輪シーズン開幕から黒星はわずか１で、大会３戦２勝と絶好調。大きな手応えを得て、勝負の日本代表決定戦（９月、稚内市）に臨む。

ロコ・ソラーレが、２月の日本選手権で２敗を喫し、前回大会のどうぎんクラシック準決勝でも今季初黒星を献上した“難敵”に快勝した。第２エンドで、いきなり３点スチール（不利な先攻で得点すること）するビッグエンド。第５エンドでも２点を奪取した。

中盤以降は反撃を許して２点差まで詰められたが、迎えた最終８エンドは序盤から優位に試合を進め、最後はスキップ藤沢五月が相手のストーンをはじき出し、北海道銀行がコンシード（負けを認めること）した。

リード吉田夕梨花は「ゲームをコントロールできて収穫のある大会になった」とし、藤沢は「先週で負けてしまったので、リベンジできて優勝できて満足している」と笑顔で振り返った。代表決定戦へ「残り１８日。３大会しっかり戦いきった。体調を整えて、前向きに９月に臨めるように準備したい」と意気込んだ。

３大会連続の五輪出場を目指すロコ・ソラーレ。日本代表決定戦ではフォルティウス、ＳＣ軽井沢クラブと三つどもえの戦いで、２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月、ケロウナ）の代表権を争う。