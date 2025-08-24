好き＆行ってみたい「兵庫県の星空スポット」ランキング！ 2位「摩耶山 掬星台」を抑えた1位は？【2025年調査】
夜空に瞬く無数の星々は、日常を離れた特別な時間を演出してくれます。都会の喧騒を忘れ、澄んだ空気の下で見上げる星の輝きは、旅の目的になるほど魅力的です。自然に包まれながら満天の星を眺めるひとときは、心を解きほぐし、忘れられない思い出へと変わっていきます。
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女196人を対象に「星空スポット（近畿地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「兵庫県の星空スポット」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「掬星台の夜景は本当に綺麗で、地上の星空と天空の星空を両方見られます。大好きなスポットです」（30代回答しない／奈良県）、「『星を掬う』台という名前が天体観測に向いていそう」（20代女性／青森県）、「“掬えるほどの星”という名前の通り、夜景と星空のコラボが絶景。六甲山系の高所ならではの空気の澄み方が魅力」（50代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「知名度の高いスポットで美しい景色を満喫したい」（50代女性／神奈川県）、「夜景が美しい場所として有名なので、星空もきれいに見渡せると思います」（50代女性／埼玉県）、「街の光が少なく、広い空が見渡せるので、満天の星空をゆっくり楽しめる」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女196人を対象に「星空スポット（近畿地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「兵庫県の星空スポット」を紹介します！
2位：摩耶山 掬星台／35票2位は「摩耶山 掬星台」でした。神戸市に位置する摩耶山の山頂にある展望スポットで、夜景100選にも選ばれた有名な星空観賞地。標高約700mの高さからは、神戸の街並みや大阪湾の夜景とともに、満天の星が広がる光景を堪能できます。ロープウェイや車でもアクセスできるため、気軽に訪れることができるのも魅力です。
回答者からは「掬星台の夜景は本当に綺麗で、地上の星空と天空の星空を両方見られます。大好きなスポットです」（30代回答しない／奈良県）、「『星を掬う』台という名前が天体観測に向いていそう」（20代女性／青森県）、「“掬えるほどの星”という名前の通り、夜景と星空のコラボが絶景。六甲山系の高所ならではの空気の澄み方が魅力」（50代男性／大阪府）などのコメントがありました。
1位：六甲山／82票1位は「六甲山」でした。関西屈指の夜景＆星空スポットとして知られる六甲山は、都市部からのアクセスも良く、標高の高さと空気の澄んだ環境から多くの星が観察できます。展望台やハイキングコース、宿泊施設も整っており、家族連れからカップルまで幅広く支持されています。夜空と神戸の街明かりが織りなすコントラストは、訪れた人の心に残る感動体験を提供してくれます。
回答者のコメントを見ると「知名度の高いスポットで美しい景色を満喫したい」（50代女性／神奈川県）、「夜景が美しい場所として有名なので、星空もきれいに見渡せると思います」（50代女性／埼玉県）、「街の光が少なく、広い空が見渡せるので、満天の星空をゆっくり楽しめる」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)