INNISFREE×くまのプーさん♡限定コレクションで叶える可愛いスキンケア

世界中で愛されるキャラクター「くまのプーさん」が、INNISFREEのベストセラーアイテムと一緒に登場します。ノスタルジックで遊び心あふれるパッケージは、つい集めたくなる可愛さ♡今回の限定コレクションでは、毛穴ケアマスクやサラサラ仕上げのフェイスパウダー、リップバームから日焼け止めまで幅広くラインアップ。自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめの注目アイテムです。

サラサラ美肌へ導く人気フェイスパウダー

「ノーセバム ミネラルパウダー N」は、全世界累計販売数8,000万個突破¹の大人気アイテム。

今回はプー、ピグレット、ティガーが描かれた限定パッケージで登場です。皮脂吸着パウダー²配合でベタつきを防ぎ、無添加*⁴処方で肌にも優しいのが魅力。

メイク直しや前髪の生え際ケアにも使えて、899円（税込）とプチプラなのも嬉しいポイント。

毛穴も唇もケア♡スペシャルケアライン

毛穴ケアには「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク」（100mL／1,950円）。週1～2回の使用で皮脂や角質をオフし、透明感⁷を引き出します。

さらに「キャノーラハニー ディープモイスチャー リップバーム」（3.5g／990円）は、ハチミツエキス⁸と4種の植物由来オイルで唇をしっとり保湿。スイートな香りとプーさんの愛らしいパッケージに癒されます♪

夏に嬉しい限定サンスクリーンセット

「くまのプーさん ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」（4,620円）は、Qoo10限定で登場。

SPF50+／PA++++のUVケアとトーンアップ効果¹⁰を持つ日焼け止め現品2本に、持ち歩きに便利なハンドミラー付き。

マルチビタミン¹¹で肌をケアしながら毛穴や凹凸をカバーできるので、暑い時期のベースメイクにも最適です。

*¹ 2010年1月～2024年4月までの全世界における売上個数（自社調べ）

*² オクテニルコハク酸デンプンAl、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー

*⁴ 動物性原料、鉱物性油、パラベン、タルク、合成色素、合成香料、ポリアクリルアミド、 イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、PEG系界面活性剤無配合

*⁷ 汚れや角質を落とすことによる

*⁸ 保湿成分

*¹⁰ メイクアップ効果による

*¹¹ アスコルビン酸、３－Ｏ－エチルアスコルビン酸、ナイアシンアミド、トコフェロール （全て整肌成分）

心も肌もハッピーにする限定コレクション

INNISFREE×くまのプーさんのコレクションは、機能性と可愛さを兼ね備えた特別なラインアップ。

人気パウダーや毛穴ケアマスク、保湿リップに加え、夏に欠かせないサンスクリーンまで、すべて数量限定で展開されます。自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったり♡

お気に入りを見つけて、日々のケアタイムをもっと楽しく彩ってみては。