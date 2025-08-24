サマースプリントシリーズ第5戦のG3「キーンランドC」は2番人気のパンジャタワー（牡3＝橋口、父タワーオブロンドン）が直線、外から差し切って1着。G1NHKマイルCに続く重賞3勝目を挙げた。

鞍上の松山弘平（35）は札幌での重賞初勝利となり、史上7人目となる全10場重賞制覇を達成した。今年はレパードS（ドンインザムード）以来5回目の重賞勝ちで、通算では53回目。管理する橋口慎介師（50）はNHKマイルC（パンジャタワー）以来今年4回目の重賞Vで、通算8回目。

2着は4番人気のペアポルックス、3着に3番人気のカルプスペルシュが入り3連単＜5＞＜6＞＜16＞は3万510円（55番人気）。1番人気のウインカーネリアンは5着だった。

▽キーンランドC 1996年にオープン特別として創設され、2006年にG3に格上げされた。スプリンターズSに向けての前哨戦に位置づけられ、優勝馬にはスプリンターズSの優先出走権が与えられる。またサマースプリントシリーズの対象レースにも指定されている。キーンランドとはアメリカのケンタッキー州レキシントンにある競馬場で、周辺は馬産地として世界的に有名。