カプコンの協力により実現

橿原（かしはら）市とJR西日本は2025年8月21日、相互連携の一環として、人気格闘ゲーム『ストリートファイター6』（以下：スト6）に登場するキャラクターのラッピングを施した列車を、万葉まほろば線を中心に運行すると発表しました。

【画像】キャラをあしらったヘッドマーク！ これが「スト6ラッピング列車」です

このラッピング列車は、橿原市と包括連携協定を結んでいるスト6の開発元であるカプコンの協力により実現したものです。

車両には、スト6に登場する全22キャラクターのデザインがラッピングされており、ヘッドマークには橿原市内に設置されているデザインマンホールの意匠が使用されます。

運行期間は2025年8月29日から2026年3月末頃まで。運行区間は万葉まほろば線、和歌山線、紀勢線（和歌山〜和歌山市駅間を含む）です。対象車両は227系2両編成1本となります。

また、『ストリートファイター』シリーズ第1作が1987年8月30日にゲームセンターで稼働を開始したことを記念し、8月30日には奈良駅の改札前で、橿原市およびJR西日本アプリのダウンロードキャンペーンと連動したイベントが開催されます。会場では、ストリートファイター関連のパネル展示やタペストリーの掲出などが予定されています。