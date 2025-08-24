「フィギュアスケート・東京夏季競技大会」（２４日、Ｄｙｄｏアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が、フリー１４３・５８点、合計２１７・６０点で１位だった。

冒頭の４回転ループをこらえると、４回転サルコー、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は着氷。「４分間を通してできるような体力がない、足が追い付いてない」と終盤はジャンプが乱れたが、それでも前回のサマーカップのフリー（１０４・６３点）より点数をアップさせた。「トレーニングの成果が出せている。この方法で間違っていない」と手応えを口にした。

来年２月に開幕が迫ったミラノ・コルティナ五輪の出場をかけた勝負のシーズン。左太ももの負傷と付き合いながら、状態を上げている。最近では週１〜２回の完全オフを作る“戦略的休養”を取り入れ、メリハリを付けて強化中。「練習の強度が高くなるとリスクも高くなる。そういった休養が大事」と狙いを語り、「氷で通す練習を徐々に増やしている。継続して陸と氷の（練習回）数を増やして、さらにギアを挙げていきたい」と、次戦のチャレンジャーシリーズ・木下グループ杯（９月５日開幕、関空アイスアリーナ）を見据えた。