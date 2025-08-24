40¡î¤ËÇ÷¤ë¡È´í¸±¤Ê½ë¤µ¡ÉÂ³¤¯¡Ä·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Ç39.4¡î¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÌÔ½ë¡¡´ØÅì1ÅÔ6¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È
´ØÅìÃÏÊý¤Î³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç39.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÌÔ½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¸á¸å2»þÈ¾¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬¡¢¢§·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç39.4¡î¡¢¢§´ÛÎÓ»Ô¤Èºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ê¤É¤Ç39.2¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¢§°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ç38.9¡î¡¢¢§ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç38.8¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â37.3¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢7ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡¢½ë¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡£¤Ó¤ê¤Ó¤êÍè¤ë½ë¤µ¤Ç¤¹¡£ÄË¤¤¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¡×
´ØÅì1ÅÔ6¸©¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊäµë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬°ú¤Â³¤É¬Í×¤Ç¤¹¡£