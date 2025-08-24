山下達郎が、新曲「オノマトペISLAND」を9月4日に配信することを発表した。

「オノマトペISLAND」は、ポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5〜8話の全4話）の主題歌だ。新エピソードは、9月4日よりNetflixにて世界独占配信されるが、それに合わせ、主題歌も同日に配信される。

『ポケモンコンシェルジュ』は、ポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島”ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル（声：のん）と相棒のコダックが、ポケモンたちと触れ合いながら成長していく温かな物語。2023年の12月に1〜4話が配信され、大きな話題を呼んだが、今回はそれに続く新エピソードとなる。

「オノマトペISLAND」は本作のために山下達郎が新たに書き下ろしをした楽曲で、晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーだという。『ポケモンコンシェルジュ』の1話〜4話の主題歌は竹内まりやが担当し、「君の居場所 (Have a Good Time Here)」を書き下ろしていたが、竹内まりやからバトンを受け取る形で山下達郎が主題歌を担当、新エピソードに華を添えた形だ。

なお、「オノマトペISLAND」は本日よりプレオーダーがスタート。同時に公開された『ポケモンコンシェルジュ』の世界観に合わせた可愛いアートワークにも注目して欲しい。