41歳・若槻千夏、“アイドル衣装”のダンス動画公開 反響相次ぐ「最上級にかわいすぎます」「アイドルだ！」
タレントの若槻千夏（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。“アイドル衣装”でのダンス動画を公開した。
【写真あり】最上級にかわいすぎます！41歳・若槻千夏、“アイドル衣装”のダンス動画
若槻は「ヴィット！ロック2025！ありがとうございました!!超ときめき▼（※▼＝ハート）ラヴィット！宣伝部 ダンスが令和で大変だったけどがんばりました」とつづり、大きなリボンとフリルが特徴的なオレンジ×白の“アイドル衣装”で登場。超ときめき▼宣伝部の人気曲「最上級にかわいいの！」を踊る動画を投稿した。
この投稿には「可愛すぎる」「こんなかわいいお姉さんいますか？」「声出た！」「可愛いを更新しすぎてます」「アイドルだ！」「最上級にかわいすぎます」といった声が寄せられているほか、超ときめき▼宣伝部の吉川ひよりは「最上級にかわいいです」、小泉遥香は「キャー！ありがとうございます」と反応した。
