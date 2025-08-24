「直腸がんのステージ別生存率」はご存知ですか？医師が徹底解説！

直腸がんとは肛門からすぐ近くにある直腸という箇所に発生するがんです。

直腸がんで自覚しやすい症状として出血があります。便が直腸を通る際にがんの表面がこすれて便に血が付きます。鮮血に近い赤い色をしているのですぐに気づくことができるでしょう。

しかし、直腸がんが発生する粘膜には痛覚がないため、出血しても痛みがなく、痔などと思い込みそのまま放置してしまうことも少なくありません。

直腸がんは早期に発見できれば大腸内視鏡で切除できる可能性があり、患者さんの身体的負担が非常に少なくなります。

今回は直腸がんのステージごとの生存率などについて解説します。

直腸がんとは？

直腸がんとは肛門の近くにある直腸という臓器に発生するがんです。

直腸は肛門の直前にある臓器で、肛門に対してほぼまっすぐに位置しており、便を溜める役割があります。長さとしては15～20cm程度の臓器です。この直腸の内壁に発生するがんを直腸がんといいます。

直腸がんと大腸がん・結腸がんとの違い

直腸がんと大腸がん・結腸がんとの違いは、がんが発生する箇所の違いです。詳しく説明する前に、大腸の区分について解説します。

大腸は両端が小腸・肛門と繋がる長さ1.5～2m程の消化器官です。胃から順番に消化吸収され送られてきた食べ物から、水分やナトリウムを吸収して便にする役割がある臓器です。大腸は結腸と直腸の2つに区分されます。

結腸はさらに、小腸の回盲部から順に上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸の4つに区分されます。結腸の一つであるS状結腸と続いているのが直腸です。直腸はさらに直腸S状部・直腸上部・直腸下部の3つに区分されます。以上が大腸の構造です。

結腸と直腸をひとまとめにしたものを大腸といいます。大腸の区分について分かったところで、直腸がんと大腸がん・結腸がんの違いについて説明します。

すでに区分からもわかる通り、直腸がんと大腸がん・結腸がんの違いは、がんが発生した箇所による名称の違いです。直腸に発生したがんは直腸がん、結腸に発生したがんは結腸がんと呼び、これら大腸に発生したがんをひとまとめに大腸がんと呼びます。名称は異なりますが、がんの発生や進み方は同じです。

直腸がんの症状

直腸は大腸の中で最も肛門に近い箇所です。そのため他の大腸がんよりも出血の症状で発見される場合が多いです。他の大腸がんからも出血は見られます。

しかし、肛門から遠い箇所からの出血ほど排便までに時間がかかるため気付きにくくなります。直腸は肛門に最も近い箇所なので、直腸がんから出血すると鮮血に近い状態で血が便に付着するため、出血の症状に気づきやすいのです。

出血以外の直腸がんの症状としては、繰り返す便秘・下痢・便が細くなる・残便感・お腹の張り・お腹の不快感などがあります。

直腸がんのステージは病気の進行度

直腸がんは病気の進行度によってステージ分けされています。ステージは0から4までの5段階あり、進行度が増すごとに数字が大きくなります。がんの進行度を判断するために用いられるのがTNM分類です。

T因子：がんの壁到達度（がんの大きさ）

N因子：周囲リンパ節への転移の有無

M因子：他臓器への転移の有無

この3つの因子からステージが判断されます。以下で直腸がんのステージごとの病気進行度について説明します。

ステージ0：がんが大腸粘膜に留まる

ステージ0は直腸に発生したがんが大腸粘膜に留まっている状態で、最も早期に発見された場合のステージです。直腸は他の結腸と同じく内壁に粘膜を有する構造をしています。大腸に発生するがんはこの粘膜から発生するのです。

直腸がんの発生機序は主に2つあります。直腸内壁の粘膜に発生する腺腫と呼ばれる良性のポリープががん化する場合と、粘膜に直接がんが発生する場合です。これらの原因で発生したがんが、粘膜および粘膜下層までに留まっている状態がステージ0です。

ステージ1：がんが固有筋層まで留まる

ステージ1は直腸に発生したがんが粘膜層を抜け固有筋層まで達し留まっている状態で、かつリンパ節転移がない状態です。直腸や結腸などの大腸の内壁は6層構造をしており、内側から粘膜・粘膜筋板・粘膜下層・固有筋層・漿膜下層・漿膜となっています。なお、上行結腸・下行結腸・上部直腸では漿膜に覆われておらず固有筋層までしかない箇所があります。

直腸がんのステージ1は、がんが4層目の固有筋層までに留まっている状態です。直腸や結腸などの大腸に発生するがんは、粘膜下層までに留まるがんを「早期がん」、固有筋層以降の深さに達しているがんは「進行がん」と定義されます。

ステージ2：がんが固有筋層を超えて浸潤する

直腸がんが固有筋層を超えて浸潤している状態で、かつリンパ節転移や他臓器への転移を認めないものがステージ2です。浸潤とはがんが大きくなりながら壁の中に食い込んでいく状態を表します。

固有筋層を超えて浸潤している状態なのでステージ2は進行がんです。直腸がんのステージ2はがんの深達度によって3つに分類されます。

II a：がんが固有筋層を超えている

II b：がんが漿膜表面に接しているか、もしくは漿膜を破って腹腔内に露出している

II c：がんが直接他の臓器へ浸潤している

がんが固有筋層を超えているものと直接他の臓器に浸潤しているものとでは全く別の進行度に感じますが、リンパ節転移や他臓器への転移がなければこれらは全てステージ2に分類されます。

ステージ3：がんがリンパ節へ転移する

がんの大きさや深達度にかかわらず、リンパ節への転移が認められる場合はステージ3に分類されます。ステージ3では他臓器への転移は認めません。

直腸がんの大きさが大きくなるほど・深達度が深くなるほどリンパ節転移しやすくなります。なお、粘膜下層まで浸潤している病態の10％程度に転移がみられるとされています。つまり、ステージ1程度の深達度であってもリンパ節に転移するケースがあるのです。

直腸がんなどの大腸がんの場合、がんがまず初めに転移するリンパ節は腸の壁のすぐ近くにある「腸管傍リンパ節」です。次に少し離れた「中間リンパ節」に転移し、さらに広がると腸管へ血液を送る血管の根元にある「主リンパ節」にまで転移します。

ステージ4：がんが他臓器に転移する

がんの大きさ・深達度・リンパ節転移などに関係なく、がんが他の臓器に転移している場合にはステージ4に分類されます。直腸がんが転移しやすい臓器は、肝臓・肺・腹膜・脳・骨などです。この中で最も転移が多い臓器が肝臓です。

直腸の栄養血管は下腸間膜動脈から分岐した上直腸動脈、内腸骨動脈から分岐した中直腸動脈・下直腸動脈の3つからなります。直腸に流れた動脈血は静脈へと流れ戻っていくのですが、直腸などの消化器官の静脈は肝臓に流入する門脈へと集まります。そのため、直腸がんの他臓器転移では血液を介した肝臓への転移が最も多いのです。

次いで多いのが肺への転移です。直腸のがん細胞が血液に乗ってさらに広がることで、腹膜・脳・骨といった直腸から離れた箇所へと広がっていきます。このように他臓器への転移が認められる場合には、たとえ直腸のがんが小さくリンパ節転移を起こしていなくともステージ4と判断されます。

直腸がんのステージ別生存率

ここまで直腸がんの進行度とステージについて説明しました。では、ステージ別の生存率はどのくらいなのでしょうか。

がんの生存率は「5年生存率」で表します。5年生存率とは、がんの治療を受けることでどのくらいの割合の命が救えるのかを表した指標です。

100％に近いほど救える確率が高く、0％に近づくほど治療が困難ながんとされます。直腸がんのステージ別の5年生存率は以下の通りです。

ステージ0：97.6％

ステージ1：90.6％

ステージ2：83.1％

ステージ3：73％（転移度によって53.5％）

ステージ4：14.8％

数値から分かる通り、ステージが進むほど治療が困難となります。直腸がんに限らずがんは早期に発見・治療するほど治療しやすく助かる確率が上がりますが、早期の直腸がんに自身で気づくことは困難です。

なぜなら、直腸などの大腸の粘膜には痛覚がないため、早期がんが発生しても自覚症状が現れないからです。症状が現われたときにはすでに進行しているケースも少なくありません。

直腸がんを早期に発見するためにも、がん検診などの健康診断を定期的に受けてチェックすることが非常に重要です。

直腸がんのステージについてよくある質問

ここまで直腸がんの病気の進行度・ステージ別生存率・診断方法などを紹介しました。ここでは「直腸がんのステージ」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

直腸がんの早期発見のメリットは？

直腸がんの早期発見のメリットは、高い確率で治る見込みがあることです。その確率は80%以上に及びます。自覚症状が現れてから検査を行い直腸がんと判明した場合では、直腸がんが進行している可能性があるため、早期発見が何より重要です。

定期検診の頻度は？

直腸がんの初期は自覚症状がほとんどないため、毎年定期検診を受けることが望ましいです。50歳代から年齢を重ねるごとに発症する傾向が高いため、早期発見のためにも40代になったら毎年定期検診を受けましょう。

編集部まとめ

直腸がんは肛門のすぐそばにある直腸に発生するがんです。肛門に近いため、直腸がんでは便に鮮血に近い血液が付くといった症状などが見られます。

直腸がんは結腸がんなどの他の大腸がんに比べ、便についた血液を見つけやすい傾向にありますが、痔の出血と思い込み放置してしまう場合があります。

早期に発見するほど治療・完治しやすくなるので、直腸がんを疑う症状が見られたらすぐに医療機関を受診しましょう。

また、便潜血検査や大腸内視鏡検査などを定期的に受けるのもおすすめです。

特に、大腸がん検診の対象となる40歳以上の方は欠かさずに検診を受け、異常が見られたら早めに医療機関を受診しましょう。

