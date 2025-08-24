【台風情報】台風13号は今後も発達 このあとの進路と勢力をデータと画像で見る 最大瞬間風速60メートルになる予想 気象庁
台風第13号(カジキ)
2025年08月24日12時45分発表
24日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯17度20分 (17.3度)
東経110度40分 (110.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)
25日00時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経108度35分 (108.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)
25日12時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)
東経106度35分 (106.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
26日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度10分 (19.2度)
東経102度35分 (102.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 130 km (70 NM)