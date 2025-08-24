TUY

台風第13号(カジキ)
2025年08月24日12時45分発表

【台風情報】台風13号は今後も発達　このあとの進路と勢力をデータと画像で見る　最大瞬間風速60メートルになる予想　気象庁　

24日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯17度20分 (17.3度)
東経110度40分 (110.7度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域    全域 280 km (150 NM)

25日00時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経108度35分 (108.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    55 km (30 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

25日12時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯18度30分 (18.5度)
東経106度35分 (106.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
暴風警戒域    全域 200 km (110 NM)

26日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度10分 (19.2度)
東経102度35分 (102.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    130 km (70 NM)