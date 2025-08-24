Snow Manのメンバー・向井康二が自身のInstagramにて、『SUMMER SONIC BANGKOK 2025（サマーソニック・バンコク 2025）』出演時の楽屋ショットを公開。なお、同公演には、向井とともにダブル主演をつとめるタイの人気俳優、マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンら『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』メンバーもかけつけ、賑やかなバックヤードでの交流も明かされている。

写真：向井康二が公開した、バンコクでの賑やか楽屋ショット

■タイにもルーツを持つ向井康二

父親が日本人、母親がタイ人で、自身はタイで生まれ・奈良県育ちというタイにもルーツを持つ向井康二。

最近ではタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』での主演や、10月31日には森崎ウィンとダブル主演をつとめる日タイ共同制作オリジナル映画『（LOVE SONG）』が公開されるなど、タイでの活躍も拡大中だ。

■向井康二「緊張したけどすごい楽しかったー！」

そんな向井にとって、Snow Manとして『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』に出演することは感慨深いものがあったようで、「緊張したけどすごい楽しかったー！」と安堵のひと言とともに全8点の思い出ショットを公開。

自身のメンバーカラーである、オレンジのきらびやかスーツ衣装で鏡ごしの自撮りショットにはじまり、写真2点目では自撮り中の向井の背中からひょっこり顔を出す阿部亮平との2ショット（＋後ろには顔だけ隠れた深澤辰哉の全身姿も）、写真3点目も引き続き鏡ごしの自撮りで後ろにはライブに向けて準備中の阿部亮平と思案顔の深澤辰哉、4点目には応援に駆けつけたマーチ＝チュターウット・パッタラガムポンと向井＆深澤の3ショット、5点目では先ほどの3ショットにひょっこり現れた渡辺翔太、写真6～8点目はタイドラマチームとの爽やか記念ショットと続いている。

メッセージには「タイドラマチームも来てくれて嬉しかった！ ありがとー！」と駆けつけてくれた、タイドラマメンバーへの感謝も綴りながら、「また会いましょう！ それではまた！」と締めくくった。