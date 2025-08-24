アドヴィックスカップ最終日

カーリングのアドヴィックスカップ最終日が24日、北海道北見市のアドヴィックス常呂カーリングホールで行われ、女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレが、決勝で北海道銀行を6-4で下して優勝。26年ミラノ・コルティナ五輪への大一番となる9月の日本代表決定戦（稚内）へ弾みをつけた。

ロコ・ソラーレが、また全勝優勝を飾った。

2週前のどうぎんクラシックで敗れた北海道銀行との決勝。0-0で迎えた第2エンド（E）に3点スチールすると、第3Eも1点スチールで完全にペースを握った。

後攻の第5Eに2点追加して6-1に。第7Eに1点スチールを許したが、余裕を持って逃げ切った。スキップの藤澤五月は「（どうぎんクラシックで）北海道銀行さんに負けてしまったので、この大会でリベンジができて優勝することができたので凄く満足しています」と笑みを浮かべた。

今季開幕戦の稚内みどりチャレンジカップは6戦全勝で優勝。どうぎんクラシックは3位、そして今大会も5戦全勝（不戦勝除く）と、安定した戦いを続けている。

26年ミラノ・コルティナ五輪に向け、9月11〜14日にはSC軽井沢クラブ、フォルティウスとの日本代表決定戦に臨む。藤澤は「3大会しっかり戦い切ったのでまずは体調を整えて、万全で9月に臨めるように。3大会で課題もあったので、反省もして前向きに9月に臨めるように準備していきたい」と大一番を見据えた。

代表決定戦を勝ち抜いたチームが、12月の世界最終予選で五輪切符獲りに挑む。



