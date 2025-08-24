フリーアナウンサー有働由美子（56）が23日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。国民的アイドルとの飲み会秘話を語った。

この日スタジオには、男性ヒップホップグループ「RIP SLYME（リップスライム）」、元KAT―TUNの亀梨和也が登場。その中でRIP SLYMEのRYO-Z、ILMARI、SUとプライベートでも親交のある嵐の櫻井翔がVTR出演し、関係性を語る一幕があった。

VTRを終えると、MCの松下洸平が「お酒飲んでるときの櫻井さんってどんな感じなんですか？」と聞くと、ILMARIは「常にちゃんとしてる」と素顔を告白。

すると日本テレビのニュース番組「news zero」で長年共演していた有働は、「ほんとにあのままの感じでいい人なんですけど、唯一不満が1個あって…」と切り出し、櫻井との飲み会で「めっちゃ飲む人ばっかりで“うおー”って飲みまくって、夜中12時くらいに“このままいっちゃおうかー！”って言ってるのに、ほんとに1人“はい！終わり。帰ろう帰ろう”ってちゃんとしてるんです」と櫻井の飲み会でも変わらぬ律義さを明かした。

これにはRIP SLYMEメンバーが「サクッと櫻井なんですね」と笑いながら反応し、スタジオは大いに盛り上がった。