¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬£²£³Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Éã¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
à¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã»Òá¤À¤È¤¤¤¦¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤âÏÓÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤Î»þ¤Ï¥Ï¥°¡×¤È¹ðÇò¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤âÉã¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÉã¤¬¤·¤Æ¤¿»Å»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çº£¤Î»öÌ³½ê¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£Éã¤¬»ä¤Î¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó²¿¤ò¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÅÔÄ£¤Î¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¡£¤â¤¦º£¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥Û¥ê¥×¥í¤ÈÅÔÄ£¤µ¤ó¤¬¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¿¼ÅÄ¡£Åö»þ¡¢Éã¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£±£µºÐ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¿ÀÍÍ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖËèÆü¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤óÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡Ø¤ªÁ°¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ê¤ó¤«¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢Âå¤ï¤ê¤Î¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£