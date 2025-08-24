米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２３日（日本時間２４日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル＆コンチネンタル統一王者オカダ・カズチカ（３７）がスワーブ・ストリックランド（３４）を完全ＫＯした。

オカダは古巣・新日本プロレスとの合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ（ＦＤ）」（２４日、英国・ロンドン）でスワーブとのタイトルマッチを控えている。この日の放送では盟友のヤングバックス（マック＆ニック・ジャクソン）がカイル・オライリー＆ロデリック・ストロングがタッグマッチで激突。ヤングバックスの窮地に駆けつけて試合に乱入すると、オライリーにレインメーカーを発射し逆転勝利をアシストした。

決着後もリング上でオカダが暴れまわっていると、スワーブが登場した。するとオカダは早々に場外へ避難。ヤングバックスと対峙しているスワーブの背後から近寄ると、右膝裏へのタックルを決めた。

右膝へのエルボードロップを連発したオカダは「フーズ・ハウス？」とスワーブのセリフをささやきつつレインメーカーを発射。完全にＫＯしてベルトを高々と掲げ、ＦＤでの王座戦へ気勢を上げていた。