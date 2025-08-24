「スジュらしい」「冗談が過ぎる」SUPER JUNIOR・ヒチョルのドン告訴に賛否

SUPER JUNIORのキム・ヒチョルが、メンバーのドンヘを相手に「告訴状」を公開した。冗談ではあったが、笑いとともに冷ややかな反応も出ている。

キム・ヒチョルは8月23日、自身のSNSに「今日ドンヘがでたらめ言って驚いただろ？イ・ドンヘ、俺がお前を告訴するぞ。SUPER SHOW、全世界で一緒にやろう！」という文章と共に、告訴状の画像を掲載した。

その文書には、告訴人「キム・ヒチョル」、被告訴人「イ・ドンヘ」、そして告訴代理人「法律事務所 宇宙大スターエンタ」という名前が記されていた。関係欄には「同じアイドルグループのメンバー、過去に義兄弟の関係」と書かれており、実際の告訴状のように見えた。

しかしこれは実際の告訴ではなく、メンバー同士のいたずらだった。以前、ドンヘがキム・ヒチョルの屈辱的な写真を公開したことがあり、それに対してキム・ヒチョルが「弁護士と話した。すぐに告訴状を出す」と予告していた状況が現実化したものだった。



ファンからは「2人の相性が面白い」「SUPER JUNIORらしい愉快ないたずら」と楽しむ声が上がった一方で、「冗談が過ぎる」「告訴をこんな軽く使っていいのか」といった批判もあった。

(写真=キム・ヒチョルInstagram)

最近の芸能界では、悪質なコメントや噂への対応として実際の告訴状が公開されるケースが相次いでいるだけに、キム・ヒチョルの投稿が不要な混乱を招いたという指摘も出ている。

一方、SUPER JUNIORはデビュー20周年を記念し、8月22日からソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで記念ツアー『SUPER SHOW 10』を開催し、ファンと交流している。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。